Eine Friedensbotschaft aus Apolda für das globale Dorf

Die letzten Minuten. Gleich geht es los. Letzte Hinweise werden gegeben, diesmal ausnahmsweise während des Gottesdienstes nicht aufzustehen, damit die empfindlichen Mikrofone die dadurch entstehenden Geräusche nicht mitaufzeichnen. Es ist Sonntag und gleich 10 Uhr. Und Stadtpfarrerin Susanne Böhm tritt in der kleinen Kapelle des Carolinenheims nach vorne und heitert die Situation spürbar auf: „Nicht dass Sie sich wundern, warum Gregor Heidbrink und ich heute nicht im Talar erschienen sind. Bei Aufregung werde ich immer etwas grobmotorisch und dann nehme ich alles mit, was im Weg steht – auch Mikros“

Über die Radios und parallel im Internet-Live-Stream des MDR Kultur läuten nun schon die Glocken vom Band. Plötzlich leuchtet eine weiße Lampe an einem zentral stehenden Mikrofon auf: Stille. Sogar fallen gelassene Stecknadeln könnten jetzt gehört werden. Wenige Sekunden erlischt die Lampe aus und eine rote Leuchte erscheint. Der Radiogottesdienst aus dem Carolinenheim Apolda ist jetzt auf Sendung.

Gottesdienst aus Apolda thematisiert eigene Grenzen und so genannte Tabus

Eine Sansula wird nah am Mikrofon zum Erklingen gebracht. Foto: Martin Kappel

Zum Start spielt die Carocombo – Mitarbeiter des Carolinenheims – ein Instrumentalstück. Musikalisch abgerundet wird der Gottesdienst vom Chor der evangelischen Kirchgemeinde, der unter der Leitung von Kreiskantor Mike Nych steht, sowie mit Einlagen am Akkordeon oder etwa am Piano und der Orgel.

Als Wochenspruch wünscht Susanne Böhm allen Zuhörern und der Gemeinde, dass der Einladung Gottes Menschen aus allen Himmelsrichtungen folgen werden und eine lebendige Tischgemeinschaft entstehe. Hintergrund der folgenden Predigt ist die biblische Zuwendung von Petrus zu Kornelius, einem Nicht-Juden. Bis dahin undenkbar: Der ungleiche römische Offizier und der jüdische Gelehrte haben sich aufeinander eingelassen.

In gleich mehreren Dimensionen wird die Predigt vollzogen. Abwechselnd paraphrasieren die Sprecher die zugehörige Geschichte aus dem Neuen Testament, abwechselnd wird die Geschichte einer Carolinenheim-Mitarbeiterin geschildert, die dort erstmals mit Behinderten arbeitete und eigene Berührungsängste hinter sich ließ, und dann kommentiert unter anderem auch die junge Gemeinde, die saloppe und weltzugewandte Predigt.

Gemeinsamkeit überwindet falsche Vorurteile und weitet den Blick

„Ich hatte Angst, dass die ausschlagen oder so“, heißt es in der Geschichte über die Mitarbeiterin. Und auch Ekel begleitet manche in der Gesellschaft beim Umgang mit Behinderten: „Es verlieren viele Spucke, die sabbern dich voll.“ Heute störe sie das überhaupt nicht mehr und kann sie gar nicht mehr verstehen, wie sie noch wenige Jahre zuvor so über Menschen mit Handicap gesprochen habe.

Noch deutlicher wird die Botschaft der Predigt, als auf das Ergebnis einer Studie verwiesen wird. Jüdische Patienten von arabischen Ärzten gewinnen über die Zeit der Behandlung Zuversicht, dass heute Frieden im heiligen Land möglich ist – folgerichtig lautet eine der Fürbitten im Gottesdienst „Meine engen Grenzen“ in Weite umzuwandeln.

MDR Kultur stellt den Gottesdienst in der Internet-Mediathek zum Nachhören zur Verfügung.