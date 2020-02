Einmarinierter Hering ist schon mal spitzenmäßig

Nein, so voll besetzt war die Festhalle der Vereinsbrauerei noch bei keinem der vorherigen 28. „Politischen Aschermittwoche“ der CDU Thüringen. Gut 1300 Gäste – 2000 Karten wäre die Kreis-CDU angeblich locker losgeworden – inklusive zahlreiche Medienvertreter von Zeitungen und Rundfunk ließen sich mutmaßlich durch den gebürtigen Sauerländer Friedrich Merz anlocken.

Der einstige Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sorgte aktuell wegen der Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz für Schlagzeilen. Er sprach als Ehrengast unter mehrfachem frenetischen Jubel und heftigem Kuhglockengeläut – nach dem Essen. Dann aber legte er los. Apolda, das sei Deutschland – und nicht Berlin-Kreuzberg, rief er in den kochenden Saal. Die Zuhörer hatte er da endgültig auf seiner Seite.

Weil die Nachfrage nach Karten für die durch die CDU Weimarer Land organisierte Traditionsveranstaltung also hoch war, wurden zusätzlich Tische und Bänke platziert, so dass es beengter zuging als sonst.

Während, nach und zwischen 20 Fässern Bier, Kartoffeln sowie Hering wandten sich CDU-Landeschef und noch Landtagsfraktionschef Mike Mohring sowie Landrätin Christiane Schmidt-Rose an die Anwesenden. Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel hatte abgesagt. Und das Brauereiorchester blies den einen oder anderen Marsch.

Mohrings „Abschiedsrede“ geriet spürbar emotional, selbstkritisch und demutsvoll, letztlich sehr menschlich. Was er in den vergangenen Monaten vor dem Hintergrund der politischen Lage in Thüringen durchlebt habe, wünsche er keinem seiner Nachfolger, meinte der 48-jährige Apoldaer. Er versicherte, dass es den „Politischen Aschermittwoch“ auch 2021 geben wird. Dass man Mohring nur „auf Zeit“ verabschiede, wie es Merz versicherte, lässt Raum für Spekulationen.

Überhaupt gab es viel Deutungsspielraum, warme Worte, Umarmungen durch Weggefährten, Freunde und etliche Tränen nicht zuletzt bei der Familie. Die während der Rede mehrfach aufs Herz gelegte Hand kann als Zeichen für die Ergriffenheit Mohrings gedeutet werden.

Mohring beschwor den Zusammenhalt, gestand Fehler ein und dankte denen, die treu zur Sache standen. Dass für die CDU Thüringen wohl noch nicht alles verloren ist, dafür könnte der neunjährige Jakob Brändel stehen. Ihn holte Mohring als „jüngsten Wahlkampfhelfer“ auf die Bühne, wohl wissend, dass dessen Vater, Christian Brändel, ein langjähriger politischer Weggefährte ist.

Dass er froh sei, nach der Zeit in Berlin und in Erfurt wieder zu Hause sein zu können, wurde mit Applaus quittiert. Weniger Landespolitik als sonst, dafür mehr Bundespolitisches wies seine Rede auf, der es ebenso wie der von Merz dennoch nicht an der gewohnten Angriffslust fehlte.

Um die Speiseversorgung zu gewährleisten, stand das Team des Bad Sulzaer Restaurants „Am Schwanenteich“ bereit. Schließlich musste der einmarinierte Hering zügig verteilt werden. Die Vorbereitungen für den Schmaus nahmen gut eine Woche in Anspruch. Bereits zu Beginn der Woche waren die 4050 Heringshälften eingelegt worden. Geliefert wurde der Fisch aus Rostock eigens fürs Heringsessen, sagt Utta Kobuß. Das Rezept, das gut gehütet wird, hat sie von ihrer Mutter geerbt. Seit Anfang der 1990er-Jahre liegt die Zubereitung in den Händen von Kobuß. Einst begann man mit 100 Portionen.