Der Spielplatz an der Jägerstraße in Apolda ist nun freigegeben. Die Ersten, die spielen konnten, waren am Freitag Kinder der Kita "Nordknirpse".

Endlich wieder fröhliches Gewusel in der Jägerstraße

Gar nicht mehr von der „Spinne“ herunterzubekommen, waren die Kinder der Kindertagesstätte Nordknirpse am Freitag in Apolda, als dort in der Jägerstraße am Morgen der Spielplatz endlich komplett freigegeben wurde. Das Projekt wurde durch die Bürgerinitiative (BI) Jägerstraße angestoßen. Diese hatte beim Glühweinverkauf 100 Euro an Spenden gesammelt. Ebenfalls 100 Euro legte die Familie Tonndorf aus der Nachbarschaft dazu. Außerdem hatte die BI Erfolg bei der so genannten Fanta-Spielplatz-Initiative des Kinderhilfswerks im Jahr 2017, die sogar für weitere 1000 Euro auf der Haben-Seite sorgte.

Dementsprechend war die Freude der Anwohner groß, die teilweise selber schon auf dem über 50 Jahre alten Spielplatz als Kinder gespielt hatten, wo nun der 2. Bauabschnitt mit Kletter-Anlage und Rutsche endlich fertig ist. Inklusive des 1. Bauabschnittes beliefen sich die Gesamtkosten auf etwa 83.000 Euro.