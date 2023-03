Die Täter hatten den Katalysator in der Nacht demontiert (Symbolbild)

Erneuter Katalysatorendiebstahl in Apolda: Die Polizei sucht nach Zeugen

Apolda Erneut ist es zu einem Katalysatorendiebstahl in Apolda gekommen. Die Diebe hatte einen Wagenheber und ein geräuschloses Gerät benutzt.

In der Nacht vom 12. März und dem 13.März wurde in Apolda erneut ein Katalysator eines silbernen Opel Astra demontiert und gestohlen. Das Fahrzeug hatte über Nacht in der Leutloffstraße auf dem Parkplatzinnenhof eines Gebäudes gestanden.

Laut Polizei hatten die unbekannten Diebe vermutlich einen Wagenheber und ein relativ geräuschloses Gerät genutzt, um den Katalysator zu demontieren. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeiinspektion Apolda melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.