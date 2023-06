Erster Lobpreisabend in Apolda

Apolda. Ein neues Angebot beginnt in der nächsten Woche in der Apoldaer Lutherkirche: Ab dem nächsten Freitag wird zu Lobpreisabenden eingeladen. Worum es dabei geht.

Zum ersten Lobpreisabend in Apolda lädt am Freitag, dem 17. Juni, der Jugendarbeiter der evangelischen Kirche Falk Grosse ein. Gemeinsam mit Musiker Thomas Kissmann werden ab 19 Uhr in der Lutherkirche moderne Lieder gesungen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Wir wollen Gott loben, gemeinsam singen und uns beschenken lassen. Man kann aber auch nur dabei sein und seine Seele baumeln lassen, auftanken“, erklärte Thomas Kissmann. Der Eintritt ist frei.