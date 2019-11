Erster „Stechapfel“ für Lothar Trübner

Anlässlich der 27. Apoldaer Kabaretttage, die vom 14. bis zum 23. November stattfinden, wurde Lothar Trübner als erste Persönlichkeit mit dem neuen „Stechapfel“ geehrt. Die Keramikarbeit einer Jenaer Künstlerin soll künftig durch die Stadt regelmäßig an Bürger verliehen werden, die sich künstlerisch engagieren und dabei Humor beweisen.

Ausgezeichnet wurde zur Premiere Lothar Trübner insbesondere für sein jahrelanges Engagement beim Apoldaer Faschingsclub (AFC), wo er die Figur des Stadtchronisten prägte, in dem er das Geschehen in Apolda anhand der Lokalzeitung jährlich zur Faschingssaison auf witzige Art und Weise aufspießte und so manch verbale Spitze verteilte.

Apoldas Kulturdezernent Volker Heerdegen sagte, dass er sich für die Einführung dieser neuen Auszeichnung keinen besseren als Lothar Trübner vorstellen können. Der nämlich habe den „Stechapfel“ als Kulturbürger wirklich verdient.

Diesen hat die Jenaer Keramikkünstlerin Ulli Wittich-Großkurt im Auftrag der Stadt angefertigt.