Es summt und brummt im Bienengarten

Unbeirrt vom aktuellen Pandemie-Stillstand in unserer Gesellschaft erblüht in diesen Tagen rings um uns herum die Natur zu neuem Leben und vermittelt einen doch scheinbar ganz normalen Gang der Dinge.

Davon überzeugen kann man sich derzeit im Bienengarten des Imkervereins „Ferdinand Gerstung“ in Niederroßla. Seit letzter Woche erwachen hier die Bienenvölker zu einer neuen Runde im Jahreszeiten-Karussell.

Neun Völker stehen derzeit im Domizil des Imkervereins, das vor genau einem Jahr bezogen wurde und unter anderem als Standort für die Beuten und für regelmäßige Praxiskurse genutzt wird. Für Imker-Anwärter werden letztere bis auf weiteres nur noch in Einzelbetreuung angeboten und nicht wie üblich in Gruppenveranstaltungen.

Im Garten hinter dem Vereinshäuschen, hoch über den Dächern von Niederroßla, stehen zahlreiche Schautafeln, die für die Besucher und Jungimker reichlich Wissen über die fleißigen Insekten bereit halten.

Einer, der sich bestens mit der Materie auskennt, ist Franco Kingler vom Imkerverein Ilmtal-Weinstraße. Nach der langen Winterpause, in der sich die Bienen im Stock zu einer Traube formieren, um sich gegenseitig Wärme zu spenden, schaut der Imker aus Leidenschaft nun wieder regelmäßig alle paar Tage nach seinen Schützlingen. Die seien gut über den Winter gekommen, meint er. Rund 90 Prozent aller Bienen haben in den Stöcken die kalte Jahreszeit überlebt. Das ist ganz normal, erfährt der Reporter. Auch ein Befall mit Milben oder anderen Krankheiten blieb den Bienen in Niederroßla in der Ruhepause erspart.

Nur rund 5000 Individuen leben in der jetzigen Startphase in einem Bienenstock. Im Laufe des Jahres wächst ein Volk allerdings dann schon mal auf 40.000 an. Deshalb füttern die Imker in den letzten Tagen auch zu, etwa mit Zuckerwasser oder Sirup.

Das Schauspiel lässt sich auch mit einem Blick zwischen die Waben vom Laien gut erkennen. Im derzeit noch verkleinerten Brutraum herrscht gerade Hochbetrieb. Eine einzige König beginnt jetzt bis zu 4000 Eier an einem Tag zu legen, woraus dann die neuen Arbeitsbienen und Drohnen schlüpfen, die in der Regel 30- 35 Tage alt werden.

Ein enormes Pensum steht den Insekten bevor: Zwischen acht und zwölf Stunden pro Tag verbringen sie in den nächsten Monaten damit, Pollen und Nektar heran zu schaffen. Dabei entfernen sie sich üblicher Weise nicht weiter als fünf Kilometer vom Bienenstock.

Nach einer Saison bringt es ein Volk so auf etwa 30 bis 50 Kilogramm der süßen Köstlichkeit, je nach regionalem Angebot. Das bestimmt am Ende auch die unterschiedlichsten Honigsorten, wobei der Hauptbestandteil namensgebend ist.

Den ersten Honig erntet Franco Kingler für gewöhnlich Ende Mai nach der Rapsernte. Unter der Saison geht ein Teil seiner Völker für gewöhnlich auf größere Wanderschaft. Kingler hat unter anderem im Spreewald oder in Magdeburg diverse Stellflächen. Dort erntet er dann unter anderem Akazienhonig oder Heidehonig, der dann bei verschiedenen Partner in Apolda zum Kauf angeboten wird.

Stolz ist man beim Imkerverein unter anderem auf die eigene Technik. Honigschleuder, Imkerausstattung oder eine Wachsstrecke wird nur von den Vereinsimkern benutzt. Damit können die Mitglieder etwa ihre eigenen Waben herstellen und sind so beispielsweise nicht auf Kunstwachs angewiesen. Zudem minimiere man den Eintrag von Krankheiten unter den eigenen Völkern. Unterstützt wurde der Verein bei der Anschaffung vom Landesverband.

Seit langem macht der Verein auch gute Erfahrung mit den regelmäßigen Dialoggesprächen mit der Landwirtschaft. „Ein Ergebnis davon ist, dass wir uns nun abstimmen, wenn auf den Feldern gespritzt wird, was viele Bauern jetzt größtenteils nachts machen. Dann sperren wir die Bienen ein oder stellen sie an andere Ort. Das funktioniert immer besser“, berichtet Kingler. Dank der guten Kontakte zwischen Landwirten und Imkern verbessere sich das Miteinander so immer weiter spürbar.