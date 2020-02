Zwei Nächte lang traten 18 Bands in der Tiefgarage des Hotels am Schloß in Apolda auf. Die Stimmung war bestens.

Familiärer Bluesfasching in Apoldas Hotel-Tiefgarage

Sie nennen sich „Tumbling Dice“, „Monokel“, „Dog’Man“ und „Restposten Blues Band“. Deren Mitglieder waren es unter anderem, die jetzt neben 14 weiteren Bands in der Tiefgarage des Hotels am Schloß auftraten. Das Forum bot wie in jedem Jahr der Bluesfasching, der legendär ist.

Auch beim Bluesfasching in Apolda spielen Kostüme eine Rolle. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Organisiert wurde „unter Tage“ auch die 34. Auflage durch den Lindwurmfaschingsclub (LFC). Motto in diesem Jahr: „Knobiduft im Drachenheim – Gesinde(l) schwingt das Blueserbein“. Zwei Nächte lang wurde durchgefeiert. Alles blieb friedlich. Die Organisation war zudem wieder bestens. Schätzungsweise mehr als 1000 Gäste kamen zu dieser musikalischen Fete, die mit Fasching im klassischen Sinne nichts zu tun hat. Die Bluesliebhaber sind eben ein eigenes, ganz sympathisches Klientel. Jeder kennt quasi jeden, sodass es in der Tiefgarage zugeht, wie in einer größeren Familie, zumal das Gros der Gäste Apolda seit vielen Jahren die Treue hält. Auch diese Veranstaltungsbesucherin hatte sich für den Bluesfasching fein gemacht. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Unter anderem soll ein Professor anwesend gewesen sein, der in Norwegen Musik lehrt. Beim Bluesfasching entsteht in der Tiefgarage unterm Hotel am Schloß in Apolda stets eine ganz eigene, intime Atmosphäre, die sehr entspannend wirkt. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Auf die Frage, welche Band seiner Einschätzung nach am besten ankam, verwies LFC-Chef Jürgen „Gurke“ Scholz auf die Band „Hiss“, die Samstagnacht spielte. Proppenvoll war es bei den Auftritten der verschiedenen Bands. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Deren deutsche Texte, die Erläuterungen zur Philosophie, die dahinter steckt und eben die Moderation an dieser Stelle – all das sei in diesem Fall besonders gut angekommen. Es wurde teils mitgesungen, einträchtig geschwoft, getrunken und deftig gegessen. So wurde traditionell unter anderem kiloweise Knoblauch vertilgt. Ausgezeichnete Musiker gaben sich auch in diesem Jahr beim Bluesfasching ein Stelldichein. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Fettbemmen und Knoblauchbrot gehören zu den kulinarischen Essentials beim Bluesfasching in Apolda. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Die Absicherung hatte die Feuerwehr Moorental übernommen, wofür die Blueser danken. Ihr Dank gilt ebenso den zahlreichen Unterstützern, wobei die Firmen Fickler, Homberger, Elgo und Wäscherei Böhm stellvertretend genannt sein sollen. Überhaupt sind viele Hände nötig, um diese Veranstaltung zu stemmen. Dass sie zupacken, wenn der Bluesfasching ansteht, darauf kann sich Jürgen Scholz verlassen. Typisch Apolda eben.