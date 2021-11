Freie Wähler Weimarer Land organisieren sich neu – Kräfte sollen gebündelt werden

Marion Schneider wurde als Vorsitzende der Freien Wähler Weimarer Land am Montag einstimmig bestätigt.

Apolda. Mitgliederversammlung des Vereins im Hotel am Schloß in Apolda mit Vorstandswahl und Änderung der Satzung.

Die Freien Wähler Weimarer Land haben am Montag während ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und ihre Satzung angepasst, um eine bessere Zusammenarbeit zwischen lokaler Ebene und Kreisverband zu ermöglichen. Nach Angaben von Vereinssprecher Ronny Funk wurde die Satzung einstimmig durch die elf anwesenden Mitglieder beschlossen.

Bestandteil der Satzungsänderung ist auch eine neue Struktur des Vorstands sowie eine Wahlperiode von vier Jahren. Als Vorsitzende wurde Marion Schneider wiedergewählt. Stellvertreter ist Jörg Hammer. Diana Brückner-Rentzsch wurde als Schriftführerin im Amt bestätigt, als Pressesprecher wurde Ronny Funk bestätigt. Jens Enderlein ist nun Schatzmeister, während Franz Richter und Helmut Zenker Beisitzer sind. Komplett ist der Vorstand mit den Kassenprüfern Gerd Brückner und Volker Schädel.

Laut Ronny Funk finden in der neuen Satzung auch die Ortsgruppen Erwähnung. Dies soll eine Bündelung der Kräfte ermöglichen, um besser mit den Freien Wählern in Städten und Gemeinden zusammenarbeiten zu können, ohne dass diese ihre Identität aufgeben müssen.

Die Mitgliederversammlung fand unter 3G-Regeln in Präsenz im Hotel am Schloß in Apolda statt. Eine digitale Teilnahme war jedoch auch erstmals möglich und habe technisch sehr gut funktioniert.