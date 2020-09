Freiheit und Anstrengung

Fragt man nach dem Preis der Freiheit, ist die Antwort klar. – Vielfalt. Vielfalt, die es zu tolerieren gilt, weil die systemische Alternative bloß in Abgründe führt. Wollen kann das niemand. Ja, Freiheit ist anstrengend. Weil man andere in deren Dasein und Denken hinnehmen muss. Ja, Freiheit ist anstrengend. Weil sie es jedem von uns ermöglicht, den Verstand zu gebrauchen. Wir müssen zwischen Optionen wählen. Aber wir können es eben auch, was entscheidend ist. Es ist die Basis einer offenen, liberalen Gesellschaft. Ja, Freiheit ist anstrengend. Weil demokratische Prozesse oft einen langen Atem brauchen, Kompromisse auszuhandeln sind, was Zuhören voraussetzt. Zugehört wurde im Kreistag. Und das beim strittigen Thema Gemeinschaftsschule. Kindern mehr Zeit zu geben, ihre Fähigkeiten zu entfalten, ohne sie (zu) früh in Schubladen zu stecken und den Lebensweg so festzuzurren, ist im Kern ein gute Idee. Indes, vom Mittun bei der Bildung und Erziehung der Kinder kann sie keine Familie freisprechen. In diesen liegt der Zentralschlüssel fürs gelingende Leben, zu Erfolg und Glück des Einzelnen.

