Heinz-Jürgen Kronberg, Jochen Meese, Ludwig Ilm, Dirk Schütze, Gerd Brückner und Uta Bauch freuen sich über den neuen Broteinschießer sowie Spenden von der Gemeinde und von Bürgern für das Backhaus in Gebstedt.

Frisches Brot und neue Visionen zum Backtag in Gebstedt

Gigantisch ist der selbst hergestellte Broteinschießer, den der Neustedter Ludwig Ilm am Samstag in Gebstedt übergab. Stolze vier Meter misst das Hilfsmittel, mit dem künftig noch leichter die Brote in den drei Meter tiefen Backofen geschoben werden können. Die Übergabe erfolgte pünktlich zum ersten großen Backtag, der gute Laune verbreitete.