Die Kirche in Oberreißen.

Frühlingskonzert in Oberreißen

Niederreißen. Die Chorgemeinschaft Engelsdorf aus Leipzig ist für ein abwechslungsreiches Programm von klassischen Titeln bis hin zu Filmmusik bekannt. An diesem Samstag sind sie in Oberreißen zu hören.

An diesem Samstag, dem 1. April, lädt die Kirchengemeinde in Oberreißen zu einem besonderen Konzert in ihre Dorfkirche ein: Es gastiert die Leipziger „Chorgemeinschaft Engelsdorf“, die mit einem Frühlingskonzert auf die beginnende, wärmere Jahreszeit einstimmen wird.

Ab 17 Uhr werden sowohl klassische Chorlieder bis hin zu bekannten Titeln aus der Filmmusik erklingen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, jedoch bittet die Kirchengemeinde um Spenden.

Diese sollen in die Sanierung der Orgel fließen.

Das Frühlingskonzert der Leipziger Chorgemeinschaft bildet den Auftakt für die Sammlung der Gelder, die zur Restaurierung des wertvollen Instruments notwendig sind, berichtete Pfarrerin Evelin Franke.