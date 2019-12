Fußgängerin angefahren und schwer verletzt – Unbekannte greifen Mann in Unterführung an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußgängerin angefahren und schwer verletzt – Unbekannte greifen Mann in Unterführung an

Eine ältere Dame wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Christian-Zimmermann-Straße schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfasste ein Opel-Fahrer die Fußgängerin, als er rückwärts aus einer Einfahrt fuhr und die Frau übersah.

Hoher Schaden bei Unfall

Ein Sachschaden von über 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Lessingstraße/Ecke Louis-Opel-Straße. Laut Polizei missachtete eine Renault-Fahrerin die Vorfahrt eines anderen Renault, woraufhin es zur Kollision kam. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Über Verkehrsinsel gefahren

Ein VW-Fahrer ist am Dienstagabend in der Leipziger Straße mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen, das auf einer kleinen Verkehrsinsel stand. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Geschlagen und beraubt

Am Dienstag ist ein Mann gegen 18.25 Uhr in der Unterführung am Bahnhof von drei Unbekannten attackiert worden. Laut Polizei schlugen die Männer (alle circa 1,80 m groß, schlank und mit Winterjacke bekleidet) auf den Mann ein und entwendeten Bargeld aus dessen Geldbörse. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen