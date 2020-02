Bad Sulza. Gaststätte „Zur guten Laune“ in Kleingartenanlage in Bad Sulza schließt bis zum Jahresende. Neuer Pächter gesucht.

Gartengaststätte in Bad Sulza sucht gut gelaunten Nachfolger

Die Würfel sind gefallen. Die Gaststätte in der Bad Sulzaer Kleingartenanlage „Am Lindeloh“ wird am 31. Dezember 2020 vermutlich das letzte Mal geöffnet haben – zumindest in der jetzigen Besetzung. Inhaberin Susan Höhn und ihr Mann Jens-Uwe hoffen, dass bis dahin ein Nachfolger für die Gartengaststätte „Zur guten Laune“ gefunden werden kann. Wenn das nicht klappt, dann wären nicht nur viele Investitionen umsonst, auch fände eine kleine Erfolgsgeschichte in der Kurstadt ein frühes Ende.

Die eigentliche Geschichte begann schon vor einigen Jahren. Die Höhns haben ihren Garten nämlich ebenfalls „Am Lindeloh“ und als die Gaststätte das letzte Mal zuvor verpachtet war, half Susan dort aus. Als das Vorgänger-Lokal dann schon mehrere Jahre geschlossen hatte, trat Susan Höhn die Nachfolge an. Zu diesem Zeitpunkt stand das Gebäude komplett leer. Leeres Gebäude in Kleingartenanlage verwandelte „Zur guten Laune“ Mit viel guter Laune ging es im Juni 2017 dann los: Die Wände wurden gestrichen, ein Ofen kam hinein, um ganzjährig zu öffnen, die Toiletten wurden modernisiert, eine Küche und ein Tresen entstanden – eben die gesamte Einrichtung. Ohne Stammkunden ging es damals bei „Null“ los, erinnert sich Susan Höhn. Mittlerweile gibt es eine eigene Internet-Seite, über die Buchungen vorgenommen werden können und auch auf Google gibt es ein paar Dutzend Bewertungen. Mit 4,7 von 5 Sternen scheinen die User gerne „Zur guten Laune“ gegangen zu sein. Freundliche Bedienung, frische Zubereitung der Gerichte und idyllisch gelegen – das Feedback erweckt einen sehr guten Eindruck. Besonders die selbst gemachten Burger mit regionalen Zutaten hätten sich herumgesprochen. Private Schicksalsschläge zwingen Paar aus Bad Sulza zu mehr Ruhe Zwar warf die Gartengaststätte nie so viel Geld ab, dass man damit reich werden konnte, doch hat sie sich als Familienbetrieb gut führen lassen, erklärt Susan Höhn. Ihr Mann Jens-Uwe war einen Teil der Woche auf Montage zum Wochenende hin unterstützte er die Wirtschaft. Und auch der Sohn half nach der Schule mit. Gemeinsam mit Stundenkräften öffnete die „Zur guten Laune“ immer dienstags bis sonntags ab 15 Uhr und mit open end. Doch 2020 meinte es nicht gut mit den Höhns, bei denen jetzt das Thema Gesundheit im Vordergrund steht. Es war Neujahr, da gab das Schicksal einen folgenschweren Wink. Gemeinsam wollen und müssen die beiden nun kürzer treten. Dass die Suche nach einer Vollzeitkraft bisher erfolglos war und der Sohn jetzt wegen einer angestrebten Ausbildung zum Koch die Region verlässt, kommt erschwerend zur Sachlage hinzu. Susan Höhn hofft auf neuen Pächter, der die junge Tradition fortsetzt Kurzfristig bedeutet das, dass die Gartengaststätte „Zur guten Laune“ nur noch an Feiertagen öffnet. Wandergruppen oder andere Veranstaltungen die sich eingemietet haben oder noch einmieten können, werden ebenfalls noch betreut. Reguläre Öffnungszeiten entfallen jedoch. Da viel Liebe, Energie und Arbeitskraft – und nicht zuletzt Geld – in die Gaststätte gesteckt wurde, hoffen die Höhns nun, bis zum Jahresende einen Pächter zu finden, der den Betrieb fortsetzt. Die namensstiftende gute Laune, die bleibt jedoch unverkennbares Merkmal der jetzigen Inhaberin. Kontakt gibt es unter www.gute-laune-basu.de.