Gasnetzausbau im Ortsteil Utenbach verzögert sich

Nach wie vor gebaut wird in der Unteren Siedlung in Utenbach. Das Gasnetz der Energieversorgung wird erweitert.

Dass es mit der weiteren Gaserschließung des Apoldaer Ortsteils Utenbach in den vergangenen Wochen nicht so recht vorangeht, diesen Eindruck hat derzeit manch Utenbacher. Unsere Zeitung fragte deshalb bei der Energieversorgung Apolda (eva) nach und erfuhr von Geschäftsführerin Sandra Proft, dass es tatsächlich Verzögerungen gibt. Rund vier Wochen sei man entgegen der Planung im Verzug. Es handele sich eben um eine komplexe Baustelle, so dass die Bauarbeiter auch angesichts von teils Unvorhersehbarem nicht so zügig vorankämen wie erhofft.