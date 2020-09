Geldsegen für Apoldaer Grundschulen zum Sparkassen-Jubiläum

Die Sparkasse Apolda hat anlässlich ihres Jubiläums Schecks in Höhe von jeweils 1750 Euro an drei Grundschulen vergeben.

Apolda. Sparkasse feiert 175-jähriges Bestehen des Standorts in Apolda. Drei Grundschulen erhalten jeweils 1750 Euro.

Für einen Lichtblick auf dem sprichwörtlich und buchstäblich ins Wasser gefallenem Zwiebelmarkt in Apolda sorgte am Samstag die Sparkasse Apolda. Da das Finanzunternehmen seit 175 Jahren in der Glockenstadt mit einer Filiale vertreten ist, hatte Regionalcenter-Leiter Albrecht Schütte drei symbolische Schecks über jeweils 1750 Euro mitgebracht.