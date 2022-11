Gemütlich hilft nicht weiter

Dirk Lorenz-Bauer über den Willen, eine Lösung zu finden.

Ohne den Willen zur Tat bewegt man nichts. Das ist eben auch eine Frage der Motivation. Und schlussendlich ebenso eine des ehrlichen Interesses an einer Lösung.

Lassen wir hier mal, damit deutlich wird, worum’s beim Thema Amtsblatt im Kern eigentlich geht, einstweilen die zweifellos gestiegenen Kosten für die Zustellung (natürlich auch) von Amtsblättern beiseite, die Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) im Stadtrat wiederholt anführte. Sieht man sich nämlich in den anderen Verwaltungsbereichen des Weimarer Landes um, bleibt ein Eindruck: Alle bekommen die Verteilung – teils sogar auf Basis pfiffiger Konzepte wie in der Landgemeinde Am Ettersberg – hin.

Und wer wollte bestreiten, dass auch alle anderen mit steigenden Kosten konfrontiert sind. Bloß die Kreis- und Wohlfühlstadt schaffte es nicht. Ein Armutszeugnis! Klar, es ist ja bequemer, jammernd auf die Kosten zu verweisen, sich ansonsten aber bequem zurückzulehnen. Das ist weder kreativ noch zeugt es in dem Punkt vom Willen zur Tat im Rathaus. Daher ist es gut, dass der Stadtrat den Bürgermeister zwingt, die Zustellung zu (re-)organisieren.