Geschichten aus anderen Kulturen

Die Reihe „Offene Lutherkirche“ wird am Mittwochabend mit einer „Storytelling“-Veranstaltung fortgesetzt. Unter der Überschrift „Über den Tellerrand geschaut“ werden Antje Horn (Erzählung) und Kay Kalytta (Percussion) ab 19.30 Uhr ihr Publikum unterhalten. Vorab heißt es dazu: Menschen fühlen sich in der Regel dort wohl, wo sie sich auskennen. Doch wer sich traut, über den Tellerrand zu schauen, kann einiges entdecken und zwar nicht nur einen Becher oder Besteck, sondern die ganze Welt. Es geht also um Geschichten von anderen Menschen, aus anderen Kulturen – erzählt in ganz neuen Zusammenhängen und aus nicht gekannten Perspektiven von Antje Horn. Sie ist Erzählerin mit Leib und Seele, Herz und Verstand und studierte am Institut für Erzählkunst in Hannover sowie an der Universität der Künste Berlin. Sie wird begleitet von Kay Kalytta (Percussion) aus Jena.

