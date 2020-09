Bad Sulza. Kritik an verspäteter und möglicherweise gesetzeswidriger Kommunikation der Grundschule in Bad Sulza.

Geteiltes Echo bei Eltern nach Klassenfusion in Bad Sulza

Nach der Zusammenlegung der Klassenstufen 3 und 4 an der Grundschule in Bad Sulza wollen einige Eltern nun offenbar Widerspruch einlegen. Hauptkritikpunkt ist die verspätete Mitteilung an die Eltern. Diese seien erst während des ersten Schultages über die Maßnahme informiert worden – oder von teils weinenden Kindern, die von zu Hause ihre Eltern auf Arbeit anriefen.