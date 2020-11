Glocken-Apotheke Apolda sammelt Spenden zum Jubiläum

Inhaberin Dr. Annett Fischer (links) und die Mitarbeiterinnen der Glocken-Apotheke in Apolda sammeln Spenden für das Berggymnasium sowie das Kinder- und Jugendhaus "An der Glockengießerei".

30 Jahre Wende sorgen in wirtschaftlicher Hinsicht für etliche 30-jährige Geburtstage. Einen davon könnte die heutige Glocken-Apotheke in der Robert-Koch-Straße in Apolda feiern. Am 1. Dezember 1990 ging sie aus der „Poliklinik-Apotheke“, einer Zweigstelle der Stadtapotheke hervor und war die erste privatisierte Apotheke der Stadt.