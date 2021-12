Glockenstadtmuseum Apolda wieder geöffnet: John-Lennon-Ausstellung bis Ende Dezember zu sehen

Apolda. Die Krankheitspause ist vorbei. Wer kommen will, muss 2G beachten.

Nach einer fast anderthalbwöchigen Krankheitspause ist das Glockenstadtmuseum in Apolda ab sofort wieder geöffnet. Gleichzeitig hat der letzte Monat begonnen, in dem die Sonderschau „The Art of John Lennon“ im Museum besichtigt werden kann.

Das Glockenstadtmuseum hat am 24. Dezember, am 25. Dezember und am Neujahrstag geschlossen. Am 26. Dezember ist von 10 bis 17 Uhr sondergeöffnet sowie am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage darf das Museum nur unter Berücksichtigung der 2G-Regel betreten werden. Ein entsprechender Impf- oder Genesenen-Nachweis ist mitzuführen.