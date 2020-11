Mit 24 Ja-Stimmen verabschiedete der Stadtrat am Mittwoch einen Haushalt für das kommende Jahr. Der sieht mit 4,4 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, der Investitionen und Tilgungen beinhaltet, recht übersichtlich aus, erklärt Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand vor der Abstimmung.

Vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise schlagen sich bei den Finanzen nieder. Steuerausfälle zwingen dazu, den Gürtel enger zu schnallen. Deshalb spricht Eisenbrand (pl) von einem Rumpfhaushalt, der verabschiedet wurde, um der Verwaltung ab Januar 2021 Arbeitssicherheit zu geben. Etwa um begonnen Projekte, wie der Ersatzneubau des Kindergartens „Moorentaler Spatzen“, fortführen zu können.

Olaf Müller (CDU), Vorsitzender des Finanzausschusses, beschreibt das seitenstarke Papier als Minimalhaushalt, der als Zwischenlösung zu sehen ist. Gleich zu Beginn des Jahres müsse die Arbeit an einem Haushaltssicherungskonzept (HSK) beginnen, dem dann ein Nachtragshaushalt folge, erklärt Müller. Wäre man diesen Schritt schon in diesem Jahr gegangen, würde die Stadt jetzt nicht über einen ausgeglichenen und beschlussfähigen Haushalt verfügen. Seit Ende Oktober wurde mit der Verwaltung und in zwei Lesungen dieser im Finanzausschuss intensiv behandelt.

Für die kommenden Monate sieht Müller drei Hürden für Apolda. Die größte liegt in der Unplanbarkeit infolge der wirtschaftlichen Einschnitte durch die Corona-Pandemie, die für erhebliche finanzielle Ausfälle sorgt – trotz Unterstützung durch Land und Bund. Nun müsse man vor allem die Zahlen für das laufende Jahr abwarten, um die Mindereinnahmen genau beziffern zu können.

Auch in der auslaufenden zweiten Förderperiode des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der nach Neuauflage künftig andere Regionen in Deutschland bevorzugen könnte, sieht Müller die Chancen auf üppige Hilfsgelder langsam schwinden. Deshalb dürfe mit Blick auf förderfähige Projekte nicht gespart werden.

Künftig zur Kernkompetenz müsse als dritter Punkt die CO₂-Verpreisung, die ab 1. Januar eingeführt wird, in die Überlegungen eines HSK und Haushaltes einfließen. Besonders auf die Ertragskraft der städtischen Familie wird sich diese Mehrbelastung auswirken, glaubt Müller. Projekte, wie die Umrüstung auf sparsame LED-Straßenbeleuchtung müssen weiter vorangetrieben werden. Ebenfalls sollten die städtischen Gebäudestrukturen auf ihre Energieeffizienz, Ausnutzung und deren Unterhaltskosten kritisch hinterfragt werden.

Eine weitere Herausforderung sieht Müller im Stemmen der freiwilligen Leistungen, die rund 10 Prozent des Verwaltungshaushaltes ausmachen. Obwohl diese Ausgaben für Museum, Schwimmhalle, Stadthalle oder das Kunsthauses beim Credo einer Wohlfühlstadt nicht wegzudenken seien.