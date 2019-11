Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grünschnitt, Sperrmüll und Elektroschrott

Um den Bürgern mehr Service bei der Entsorgung von Grünschnitt, Sperrmüll und Elektroschrott bieten zu können, wurden die Öffnungszeiten von November bis März auf dem Betriebshof der Entsorgungsgesellschaft in Apolda, Am Kalkteich 8, angepasst. Künftig können die Bürgerinnen und Bürger des Weimarer Landes zusätzlich mittwochs von 7.30 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr, 14-tägig in der geraden Kalenderwoche kostenlos anliefern. Weihnachten und Neujahr ist der Betriebshof allerdings geschlossen.

Die Öffnungszeiten November-März:

Montag, Dienstag und Donnerstag, 7.30 bis 16 Uhr; Freitag 7.30 bis 15 Uhr

sowie die neuen zusätzlichen Öffnungszeiten alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen Mittwoch 7.30 bis 18 Uhr und Samstag, 9 bis 12 Uhr