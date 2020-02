Grundschüler feiern Rosenmontag

Ordentlich auf die Pauke gehauen haben zum Wochenstart die Grundschüler und ihrer Lehrer in Wickerstedt zum traditionellen Schulfasching am Rosenmontag. Der stand in diesem Jahr ganz unter dem Motto: „Tierisch-Tierisch“. Kein Wunder also das im Schulgebäude unzählige Enten, Eidechsen, Pinguine, Affen und Bienen zu sehen waren. Die tummelten sich am Vormittag zum Faschingsprogramm in der Turnhalle. Die einzelnen Klassen brachten dabei jeder für sich eine eigene Aufführung auf die Bühne. Dabei wurde gesungen, getanzt und viel gelacht. Nach dem Auftritt des Schulchores ging es nahtlos zu einer Disko über. Die Lehrer organisierten zudem noch kleine Wettbewerbe mit Aussicht auf die ein oder andere süße Belohnung. Außerdem organisierten Erzieher und Lehrkräfte in den Klassenräumen verschieden Spielstationen an denen sich die Grundschüler ausprobieren konnten. Für alle Hortkinder ging die große Faschingsparty am Nachmittag sogar noch in eine zweite Runde. Am gestrigen Dienstag kehrten die derzeit 125 Schüler in Wickerstedt dann wieder zum normalen Schulalltag zurück.