Fast zehn Jahre lang hat Kurator Tom Beege an der Seite von Dr. Andrea Fromm im Apoldaer Kunsthaus zahlreiche Ausstellung konzipiert und umgesetzt. Am 23. August ist der Kunst-, Literatur- und Sprachwissenschaftler, der in Hamburg lebte, im Alter von 58 Jahren verstorben. In Apolda hinterlässt Beege damit nicht nur im Kunstverein eine große Lücke.

