Keine Frage, Mike Mohring (CDU) gewann den Landtagswahlkreis 30 in 2019 ungefährdet. – Kraft seiner Person. Bei den Landesstimmen siegte die CDU dort indes nicht, was die Schwäche der Partei zeigt. Vielmehr schnitt in Mohrings „Hauswahlkreis“ die Linkspartei am besten ab. Selbst die AfD zog vorbei.

Was es nun für die CDU im Weiteren bedeuten würde, wenn der im Südkreis etablierte Mohring nach Berlin in den Bundestag wechselte, lässt sich mutmaßen: Der Zuspruch für die CDU würde weiter abnehmen, zumal auf ihn mit Birgit Diezel oder sonst wem Leute kämen, die nicht im Weimarer Land zuhause sind. Das wäre fatal, zumal der Einfluss der Kreis-CDU in Erfurt gen Null tendiert. Insoweit werden auf den CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Gottweiss (Wahlkreis 31) noch schwere Zeiten zukommen. Bei den neuen CDU-Machthabern in Erfurt dürfte er als strammer Zögling von Mohrings Gnaden gelten. Dem aber wurden durch die Herren Voigt, Hirte & Co. längst sämtliche Insignien der innerparteilichen Macht entzogen. Dass Mohring sein Glück nun ob trüber persönlicher wie politischer Aussichten in Thüringen da lieber in Berlin sucht, ist nicht abwegig. Den Bürgern hier glaubhaft zu machen, dass es ihn dorthin nicht nur seiner Karriere willen zieht, dürfte jetzt eine Herausforderung für ihn sein.