Gymnasium Apolda blickt auf 30 Jahre Auschwitzprojekt

Die Gedenkstätte Auschwitz ist wie ein Hammer, sagte einmal eine Schülerin nach ihrem Besuch in dem ehemaligen Konzentrationslager in Polen. Ein Hammer, der jedem, der einmal dort war, die zwei Worte in den Kopf schlägt: Nie wieder! Mehr als 1,5 Millionen Menschen besuchen die Mahn- und Gedenkstätte jedes Jahr. Seit nunmehr drei Jahrzehnten sind unter ihnen auch Apoldaer Schüler vom Gymnasium Bergschule. Sie beschäftigen sich vor, während und nach ihrer Projektfahrt mit den Gräueltaten in dem Lager, arbeiten sie auf und stellen ihre Ergebnisse in ergreifenden Präsentationen rund um den Holocaust-Gedenktag, dem am 27. Januar gedacht wird, ihren Mitschülern und der Öffentlichkeit vor.

Am 23. September des vergangenen Jahres besuchte nun die aktuelle Projektgruppe für zehn Tage die Gedenkstätte. Am morgigen Freitag laden die Zehnt- und Elftklässler ins Hotel am Schloss, um in zwei Durchgängen die Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren. Zusätzlich zur Veranstaltung gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Begleitausstellung, sowie eine Broschüre.

In sechs verschiedenen Arbeitsgruppen haben sich die Schüler dem Thema genähert: In Form von Reportagen, Musikbeiträgen, Filmen, Fotodokumentationen und seit letztem Jahr neu in einer Kreativgruppe. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Thema „Am Tatort Auschwitz“. Beleuchtet werden sollen dabei Orte im Lager, die bisher weniger ins Licht der Öffentlichkeit gerückt sind. Vor allem jene, an denen abseits der täglichen Tötungsmaschinerie, Menschen gefoltert, gequält und umgebracht wurden, etwa der Todesblock 11, das Häftlingskrankenlager oder der Gemeinschaftsgalgen. Auch für Lehrer Dieter Riel, der das Projekt vor 30 Jahren mit ins Leben gerufen hat und das Lager sehr gut kennt, taten sich neue und erschreckende Erkenntnisse auf, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt.

Das Jubiläum: 30 Jahre Auschwitzprojekt am Gymnasium, wird sich natürlich auch in den morgigen Veranstaltungen widerspiegeln. Neben einer geplanten Rede von Dieter Riel wollen die Schüler in ihrer Präsentation darauf eingehen. Dass das Interesse der Schüler an diesem Projekt stetig wächst, zeigen auch die Zahlen der Teilnehmer, die von Jahr zu Jahr steigen. Unterm Strich ist dies allerdings auch ein enormer Kostenfaktor, der nur Dank vieler und treuer Sponsoren bewältigt werden kann. Neben der Bethe-Stiftung, dem Thüringer Bildungsministerium und der Sparkassenstiftung zählen dazu auch die Landes- und Bundespolitiker der Linkspartei sowie zahlreiche Privatpersonen. Rund 18.000 Euro mussten beispielsweise im vergangenen Jahr für das Projekt aufwendet werden. Ganz neu hat sich dieses Jahr ein Busunternehmen aus dem Weimarer Land unter die Sponsoren gereiht, verrät Dieter Riel. „Die Verantwortlichen waren von dem Projekt beeindruckt und haben uns jetzt finanziell unterstützen“, freut sich Riel.

Erstmals werden die Apoldaer Gymnasiasten dieses Jahr ihre Präsentation am 8. Februar ein drittes Mal in Halle an der Saale aufführen. Zur Vorbereitung auf diesen Termin gab es im September 2019 ein erstes Treffen zwischen den Apoldaern und den Hallensern im Hotel am Schloss. Dort traf man sich zu einer gemeinsamen Hospitation und einem 2-tägigen Erfahrungsaustausch. Zu Gast waren damals 16 jungen Menschen aus Sachsen-Anhalt, die sich ebenso mit dem Schrecken des Vernichtungslagers und deren Aufarbeitung in einem eigenen Projekt beschäftigen. Organisiert hat das Treffen unter anderem das Netzwerk Openion in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, sowie dem Bundesprogramm Demokratie lebt. In verschiedenen Workshops stellten die Hallenser und die Glockenstädter gegenseitig ihre Projekte vor.

Präsentation Auschwitzprojekt:

Freitag, den 24. Januar, jeweils 12 und 18 Uhr im Hotel am Schloss im Saal Decke Pitter