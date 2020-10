Hat da einer die Hose voll?

Dirk Schütze vermittelt gern den Anschein, als sei er ein Mann allerhöchster Transparenz. Dem ist im Fall des Gemeinnützigen Wohnungsunternehmens nicht so. Trotz mehrfacher Versuche, ihn zum Thema zu erreichen, schweigt er. Nun gut, so kann er wenigstens nichts falsch machen. Möglicherweise war auch sein lokalpolitisch kluger Bauchef Jörg Hammer nicht in der Nähe, den er hätte fragen können. Dirk allein zu Haus also!? Hose voll oder was!? Wer weiß.

Gern jedenfalls hätte unsere Zeitung vom sonst so auf Außendarstellung erpichten Bürgermeister erfahren, was er denn eigentlich damit bezweckt, die Geschäfte der Firma GWU 2019 erneut prüfen zu lassen? Die Kosten von mehreren Tausend Euro hier mal beiseite. Hat er den Geschäftsbericht fürs Vorjahr mal gelesen oder ist da bei ihm nur Hören-Sagen? Versteht er die Bilanz? Und wie oft hat er sich im Vorjahr und auch 2020 wirklich um das Unternehmen geschert, das seinen Bürger relativ günstig Wohnungen vermietet? Dass er sich nun darauf zurückzieht, dass es eine nicht-öffentliche Angelegenheit sei, er nichts sagen wird, ist bloß albern. Alle Fakten stehen doch längst im Internet. – Aber lesen, lesen muss man schon, auch als Bürgermeister.