In der Apoldaer Filiale der Sparkasse in Apolda verlor eine 77-jährige Apoldaerin ihr Portemonnaie. Ein ehrlicher Finder gab es ab, weshalb die Seniorin ihn sucht, um ihm persönlich zu danken.

Apolda. Was der Verlust eines kleinen Portemonnaies und dessen Wiederauffinden bewirken kann, zeigt eine Geschichte in Apolda.

„Herzensangelegenheit“ nach Portemonnaie-Fund in Apolda

Eine schöne Geste von Unbekannt erfuhr dieser Tage eine Seniorin aus Apolda. Nachdem sie am Freitag vergangener Woche in der Apoldaer Sparkassenfiliale in der Bachstraße gewesen war und sich hernach Richtung Brauhof aufmachte, stellte die 77-Jährige plötzlich fest, dass sie ihr kleines Portemonnaie verloren hatte. Umgehend begab sie sich wieder in die Filiale, um nachzusehen, ob sie dort irgendwo liegt. Dem war nicht so.

Allerdings nahm eine andere Frau den suchenden Blick der Rentnerin wahr und fragte, ob sie behilflich sein könne. Als die Seniorin die Lage schilderte, verwies die Frau sie an einen der Schalter. Dort konnte man tatsächlich helfen. Ein Unbekannter hatte das Portemonnaie gefunden und sofort abgegeben. Glücklich konnte die alte Dame sie wieder in Empfang nehmen.

Im Gespräch mit unser Zeitung sagte sie, dass es weder um das Portemonnaie an sich noch um die darin befindlichen 18 Euro gegangen sei. Sie habe sich deshalb an ihre Zeitung gewandt, weil es ihr ein „Herzensanliegen“ sei, dieser Person zu danken.

Heutzutage seien ehrliche Finder nicht mehr selbstverständlich. Gerade auch in Corona-Zeiten hätten viele große Sorgen und der Alltag sei nicht immer leicht. Gern würde sie sich also persönlich beim Finder bedanken. Wer etwas über diejenige Person weiß, sollte sich bei der Zeitung (apolda@thueringer-allgemeine.de) melden, die den Kontakt zur Seniorin herstellt. Ihr Name ist der Redaktion bekannt.