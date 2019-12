Hinweise wegen Straßenumbenennungen in der Saaleplatte

Für 1536 Einwohner der Saaleplatte stehen ab dem 1. Januar 2020, wenn die Einheitsgemeinde in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza eingegliedert wird, besonders große Änderungen bevor. Bei ihnen ändert sich nicht nur die Postleitzahl, sondern auch der Straßenname, wie aus einer Mitteilung des Rathauses in der Kurstadt hervorgeht. Doch für alle gilt, dass Dokumente auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen und alle privaten Kontakte, die genutzten Dienstleister oder etwa Versicherungsgeber über den Adresswechsel informiert werden müssen. Was es zu beachten gilt, darüber sprach diese Zeitung mit Simone Polster, der Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Bad Sulza.

Wer jetzt in Nervosität verfällt, weil er nur die Risiken und Probleme vor Augen hat, den kann die Verwaltungsexpertin beruhigen. Für die Landgemeinde sei es seit 2016 bereits die vierte größere Änderung von Adressen. Aus den bisherigen Zusammenschlüssen habe man Erfahrungen gesammelt und könne Problemen aktiv entgegenwirken. Als zentralen Hinweis gibt Simone Polster, dass die Bewohner der Saaleplatte sich zunächst um die Aktualisierung ihres Personalausweises oder Reisepasses kümmern sollten. Erst danach könne ein Fahrzeugbrief um- oder angemeldet werden.

Erfahrungen der Landgemeinde Stadt Bad Sulza nutzen, um Ärger zu vermeiden

Diese Folge der Umstellung sei anfangs eines der größten Frustrationsmomente gewesen: „Wer auf der Zulassungsstelle lange wartet und dann auch noch weggeschickt wird, der ist zu Recht verärgert. Doch das möchte natürlich keiner“, so Simone Polster. Von Seiten der Verwaltung gebe man den Bürgern übrigens ein halbes Jahr Karenzzeit, in der keine Strafen verhängt würden, falls jemand seine Dokumente nicht auf den neuesten Stand bringt.

Zunächst zu den Straßennamen: In Eckolstädt wird aus „Am Kirchweg“ der „Eckolstädter Kirchweg“, aus „Gartenstraße“ wird „An den Gärten“ und die „Hauptstraße“ wird zu „In Eckolstädt“. In Großromstedt wird die „Dorfstraße“ zu „In Großromstedt“ und die „Dorfstraße“ in Hermstedt wird künftig die „Hermstedter Straße“ sein. In Kleinromstedt wird die „Dorfstraße“ wiederum zu „In Kleinromstedt“ und die „Kirchgasse“ zu „An der Kirche“. „Im Dorfe“ in Kösnitz wird schlicht „Kösnitz“ heißen. In Münchengosserstädt wird aus der „Dorfstraße“ „Zum Dorfplatz“, die „Camburger Straße“ zu „Gebrüder-Förster-Straße“ und die „Teichgasse“ wird „Zum Teich“. Statt „Dorfstraße“ in Pfuhlsborn heißt es künftig „An der Quelle“. Die „Dorfstraße“ in Stobra heißt dort künftig „In Stobra“, hingegen heißt „Am Steinbruch“ dann „Stobraer Steinbruch“. Und auch in Wormstedt ändern sich Straßennamen. Dort wird aus der „Hauptstraße“ die „Lange Straße“ und die „Schulstraße“ zu „Alte Brauerei“.

Neue Postleitzahl für die Saaleplatte – alter Ortsteil darf an anderer Stelle auftauchen

Für die neuen Namen hätten die Ortsteilräte Empfehlungen gegeben, der Gemeinderat Saaleplatte habe sie am 21. November beschlossen. Die Hausnummern bleiben übrigens erhalten. Was sich noch ändert ist die Postleitzahl, die künftig mit „99518 Bad Sulza“ vermerkt werden muss. Der ehemalige Ortsteil darf aber noch etwa als „OT Wormstedt“ im Adressfeld zwischen Empfängernamen und Straße vermerkt werden.

Bereits jetzt, so empfiehlt es Simone Polster, sollten die Bewohner der Saaleplatte ihre Verwandten und alle Dienstanbieter informieren, wie die korrekte Adresse ab 1. Januar lauten wird. Auch die Verwaltung habe hier bereits einen Teil beigetragen, indem etwa Polizei und Rettungsleitstelle gebrieft worden sind. Auch Stellen des Landratsamtes, das Finanzamt, die Telekom, Apoldaer Wasser oder die Energieversorgung Apolda wurden unterrichtet. Wer das nicht zum Beispiel per E-Mail machen möchte, für den gibt es Vordrucke zur Änderungsmitteilung auf der Homepage von Bad Sulza. Diese lägen aber ausgedruckt auch in den Einwohnermeldeämtern aus und auch hätten einige Exemplare die Ortsteilbürgermeister in ihre Gemeinden mitgenommen.

Deutsche Post gibt bei falsch adressierten Sendungen keine Garantie

Sollten Briefe dennoch an die alte Adresse gehen, so gebe es hier mittelfristig keine Zustellgarantie, erklärt Thomas Kutsch von der Deutschen Post auf Anfrage dieser Zeitung. In bestimmten Fällen würden die Mitarbeiter Briefe noch zustellen, dann aber nur, wenn es sich um nachweisliche Ausnahmefälle handelt. Prinzipiell dürfe ein Postbote keine Briefe oder Pakete auf Verdacht zustellen. Das führe auch nicht zu einem Lerneffekt beim Absender. Dieser werde erst über ein Zurückschicken der Sendung darauf aufmerksam.

Ab der zweiten Kalenderwoche 2020 können sich die Bürger der Saaleplatte in Bad Sulza oder Wormstedt ummelden lassen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, hat die Außenstelle in Wormstedt dann bis zum 1. April einmal zusätzlich in der Woche geöffnet. Zudem empfiehlt die Verwaltung, dass in bestimmten Kalenderwochen jeweils bestimmte Ortschaften die Ämter aufsuchen. Wer allerdings ein dringendes Anliegen habe, etwa wenn ein Autokauf ansteht, der müsse natürlich sofort das Amt aufsuchen. Das Vorlegen der Dokumente zur Adressänderung könne übrigens von Personen auch stellvertretend für Familienangehörige oder andere Personen ohne Vollmacht erfolgen.

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt Wormstedt: Di 9-12 Uhr und 14-18 Uhr, Mi 9-12 Uhr und 14-16 Uhr. Öffnungszeiten in Bad Sulza: Mo 9-12 Uhr, Di 14-16 Uhr, Do 9-12 Uhr und 14-18 Uhr, Fr 9-12 Uhr Empfehlung an jede Ortschaft, das Amt aufzusuchen: Münchengosserstädt 2. Kalenderwoche (KW), Eckolstädt 3./4. KW, Großromstedt 5. KW, Hermstedt 6. KW, Kösnitz 7. KW, Kleinromstedt 8./9. KW, Pfuhlsborn 10. KW, Stobra 11. KW, Wormstedt 12./13. KW