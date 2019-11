Historische Ölmühle stellt ihren Betrieb ein

Eberstedt. Nach dem Aus für die historische Ölmühle in Eberstedt mit Gaststätte und Hotelbetrieb steht deren Zukunft nun erst einmal in den Sternen.

In der Gerüchteküche brodelte es schon seit einiger Zeit, nun herrscht Gewissheit: Die historischen Ölmühle in Eberstedt hat ihren Hotel- und Gaststättenbetrieb vorerst eingestellt. Auch wenn die automatische Bandansage des Anrufbeantworters in der Mühle aktuell noch keinen Hinweis über eine Schließung verrät und stattdessen darüber informiert, der nächste freie Mitarbeiter stehe gleich zur Verfügung, zeugen mehrere handschriftliche Aushänge an der Ölmühle und dem benachbarten Hotel über das Ende des Betriebes. Dem Vernehmen nach soll der Betreiber bereits in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag bei den Behörden gestellt haben. Inwieweit dieser nun schon in Bearbeitung ist, dazu liegen aktuell keine Informationen vor. Der Pächter aus Naumburg, der seit knapp zwei Jahren Gaststätte und Hotel betreibt war für diese Zeitung bis jetzt nicht zu erreichen. Dabei hatten die Betreiber noch im Juli dieses Jahres bei einem Besuch von Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der auf seiner Sommertour auch Station in Eberstedt machte, von ihren mittelfristigen Ausbauplänen berichtet.