In einem Kunstprojekt begeben sich die Schüler der Grundschule "Am Schötener Grund" im Kunsthaus Apolda auf die Spuren von Lyonel Feininger.

Was will der Künstler uns mit diesem Bild sagen? Auf diese und weitere Fragen suchten am Montag die Schüler vom Schötener Grund im Kunsthaus Apolda nach Antworten. Gemeinsam mit dem Kunstverein Avantgarde Apolda und Studentinnen vom Fachbereich Kunst an der Uni Erfurt ging es auf eine Reise durch die Ausstellung und die Welt des Lyonel Feiningers.