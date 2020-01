Eberstedt. Nach der Pleite des ehemaligen Pächter der historischen Ölmühle in Eberstedt wird derzeit ein neuer gesucht

In der Mühle könnten bald die Lichter wieder brennen

Auf einen Gastronomiebetrieb wirkt es sich bekanntlich nicht sehr positiv aus, wenn er mit einem langen Leerstand zu kämpfen hat. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass im Fall der historischen Ölmühle in Eberstedt nun nach kurzer Zeit wieder Bewegung ins Spiel kommt.

Denn nach der Pleite des ehemaligen Pächters der Mühle könnte in absehbarer Zeit wieder Leben in das Haus und auf der Mühleninsel einziehen. Laut Auskunft des Besitzers finden aus diesem Grund derzeit umfangreiche Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern statt. So hätten sich nach dem Bekanntwerden der Insolvenz im November bis jetzt insgesamt fünf Bewerber gemeldet, die ein Interesse daran haben, den Gastronomiebetrieb und das benachbarte Hotel weiter zu bewirtschaften.

Dazu wurden in den letzten Wochen zahlreiche Gespräche geführt und Besichtigungen mit allen Bewerbern abgehalten. Diese müssen jetzt nicht nur die eigenen Zahlen und ihre Möglichkeiten auf den Prüfstand stellen, sondern dem Besitzer auch ein schlüssiges Konzept vorlegen, wie sie sich eine solide Bewirtschaftung vorstellen. Grundsätzlich soll aber an dem bisher Bekannten, wie Feste, Veranstaltungen oder diversen Märkten in und um die Mühle, festgehalten werden, lässt der Eigentümer wissen.

Dieser hofft indes, dass noch bis Monatsende eine Einigung mit einem der fünf regional bekannten Bewerber geben wird, so dass in Mühle und Hotel möglichst bald der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Gegen den ehemaligen Pächter läuft derweil seit Dezember ein Insolvenzverfahren. Eigens dazu gab es noch vor Weihnachten ein Treffen in Eberstedt mit dem Mühleneigentümer, einem Insolvenzverwalter und der einstigen Geschäftsführung selbst. Indes soll der gescheiterte Pächter dem Vernehmen nach gemeinsam mit seiner Partnerin bereits wieder eine neue Gastronomie im hohen Norden übernommen haben. Ob hinter der Pleite Misswirtschaft, Absicht oder andere Gründe stecken, kann nur spekuliert werden. Tatsache ist, dass sich die Historische Ölmühle, samt Hotel und Schwimmendes Hüttendorf seit ihrer Eröffnung zu einem Leuchtturm im Thüringer Tourismus hochgearbeitet und auch überregionale Bekanntheit und viel Zuspruch erfahren hat.

Von der Insolvenz überrascht waren Ende letzten Jahres nicht nur die Nachbarn in Eberstedter und alle Stammkundschaft, die in der Zeit der Weihnachtsfeiern zu ausgemachten Terminen vor verschlossener Tür standen, sondern auch die Eigentümer. Die haben sich deshalb auch mit einem Aushang an der Mühle bei allen Gästen für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und ihr Bedauern über die Schließung ausgedrückt.