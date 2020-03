Kleinromstedt. Auch wenn es am Sonntag wieder kalt geworden ist, in Kleinromstedt lässt sich der Frühling nicht aufhalten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In einem Meer aus bunten Blumen

In einem Meer aus wunderbar anzusehenden Stiefmütterchen und Primeln steht Ursula Stiebritz in diesen Tagen in der gleichnamige n Gärtnerei in Kleinromstedt. Neben den farbenfrohen Pflanzen für den Vorgarten sind derzeit auch Kohlrabi- und Salatpflanzen zu haben. Für die Tomaten- und Gurkenpflanzen ist es derzeit mindestens nachts noch etwas frisch. – Es sei denn, man verfügt über ein beheiztes Gewächshaus. Viele Kunden decken sich derzeit mit Pflanzgut ein, um den heimischen Garten zu bestellen.