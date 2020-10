Mit der Katastrophe des Nationalsozialismus kam die Entwicklung jüdischer Lieder in Europa weitgehend zum Erliegen. Heute würden viele in diesem Zusammenhang sofort an Klezmer-Musik denken. Dass jüdische Musik viel mehr beinhalte, zeige Dany Bober auf vielfältige Weise, heißt es in einem Schreiben des Prager-Haus-Vereins.

Und weiter: Bober ist 1948 in Israel geboren. 1956 emigrierten seine Eltern mit ihm in die Geburtsstadt seines Vaters, Frankfurt am Main. Für seinen Vortrag „Eine Jüdische Zeitreise“ habe er die in der Weimarer Republik auf deutschen Kleinkunstbühnen beliebte Form des „Features“ gewählt. Hierbei tragen Stilelemente wie Lieder, Berichte, Mundartgedichte und Humor zu einem kurzweiligen und informativen Abend bei. Von teilweise eigenen Vertonungen der Psalmen König David und Salomo führt sein Programm über das babylonische Exil, die hellenistisch-römische Zeit zum Deutschen Judentum. Das Programm kann man erleben: Samstag, 17 Oktober, 17 Uhr, Blankenhain Schloss. Sonntag, 18. Oktober, 17 Uhr, Hotel am Schloß Apolda. Montag, 19. Oktober, 19 Uhr Sophienklinik Bad Sulza. Anmeldung bis 15. Oktober nötig: Mail: phv_anmeldung@aol.com Betreff: Name, Datum oder Ort. red