Junge verletzt sich bei Sturz in Apolda: Viele Fragen noch ungeklärt

Apolda. Bei einem Sturz hat sich ein Achtjähriger in Apolda verletzt. Wie es zu dem Sturz gekommen ist und ob noch eine weitere Person beteiligt war, darüber ist noch nichts bekannt.

Ein achtjähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Sturz in der Nähe der Herressener Promenade in Apolda verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, könnte der Junge zuvor von einem Unbekannten gestoßen worden sein.

Der Achtjährige kam ins Krankenhaus und seine Angehörigen wurden benachrichtigt.

Ein Angehöriger des Jungen habe in einem Social-Media-Eintrag geschrieben, dass dem Sturz eine Straftat vorausgegangen sei, teilt die Polizei mit. Der Polizei sei aber kein Körperverletzungsdelikt gemeldet worden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand und umfangreichen polizeilichen Maßnahmen würden die Ermittlungen in alle Richtungen geführt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

