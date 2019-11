Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalsmusik wird von Apolda aus unterstützt

Dass Musik Menschen zusammenbringen kann, ist eine Binse. Der Apoldaer Musiker Michael Sander greift die Wirkung nun in einem neuen Projekt auf, das unter „Alex Sander“ läuft und den Apoldaer sowie seinen musikalischen Kompagnon Alex Kalkhoff meint.

Beide Männer sind faschingsaffin, Kalkhoff in Erfurt-Alach, Michael Sander bekanntlich in Apolda, wenn man etwa an die Zeiten bei den FFG denkt.

Vor dem Hintergrund einer Initiative des Landesverbandes Thüringer Karnevalisten war unlängst ein neues Projekt aus der Taufe gehoben worden, bei dem es sich im Kern um die Förderung des karnevalistischen Gesangs dreht. Wie groß das Interesse bei den Vereinen daran ist, habe er selbst bei einem Vortrag erfahren, den er vor Vereinsvertretern gehalten habe, so Michael Sander.

Ein Resultat dieser Erkenntnis ist das Lied „Das is‘ uns Wurst . . .“ Es verfügt nicht nur über einen eingängigen Refrain, sondern auch über regionale und auf den Vereinskarneval bezogene Strophen. Diese können von den einzelnen Vereinen in Thüringen nach Belieben ergänzt und verändert werden – je nach Gusto und lokalem Ansatz. Bei musikalischen Fragen leiste er gern Unterstützung, so Sander, der sich schon auf die kreativen Einfälle freut. Sander und Kalkhoff liefern das „Grundgerüst“ als Playback oder Partitur. Auch ein Demo ist dabei. Mehrere Vereine – in Thüringen gibt es immerhin rund 340 – haben bereits Interesse an der Nutzung signalisiert. Die Vereine sind gehalten, von der Präsentation ihrer Versionen Videomitschnitte zu machen, die dann in naher Zukunft auf der Internetseite des Landesverbandes stehen sollen.

Wer Interesse am neuen Lied sowie der Unterstützung hat, sollte sich an Michael Sander wenden unter: M.Sander-Apolda@t-online.de