Kein Weihnachtsfrieden in Bad Sulza trotz Haushaltsfreuden

Während in der Kreisstadt wenige Tage zuvor der Stadtrat im Zeichen des Weihnachtsfriedens unisono von den Parteien aller politischen Spektren gelebt wurde, ging es wenige Kilometer weiter am Donnerstagabend alles andere als besinnlich zu. Besonders die Opposition hat zur vergangenen Stadtratsitzung in Bad Sulza Nerven gezeigt. Dabei hätte eigentlich eine gute Stimmung herrschen können – nicht wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes oder der Hochzeit, sondern weil die Eckdaten des gemeinsamen Haushalts mit der Saaleplatte trotz aller offenen Fragen mindestens als vielversprechend bezeichnet werden kann.

Allen Vorzeichen zum Trotz startete die Sitzung affektreich. So monierten die Oppositionsfraktionen, dass erneut Teile des Sitzungsmaterials zu spät oder unvollständig übersendet worden sein, was auch die Haushaltsunterlagen betreffe. Ein Kritikpunkt, dessen sich Vorsitz und Verwaltung bewusst waren und was 2020 abgestellt werden solle – besonders im Bauamt klemme es, was man wisse und woran man arbeite. Dass eine Blattsammlung mit Kennzahlen zum Vermögens- und Verwaltungshaushalt erst zur Zusammenkunft im Sportlerheim auf den Tischen der Räte lag, dafür gab es jedoch eine simple Erklärung – am Zahlenwerk sei bis zur sprichwörtlich letzten Minute noch gearbeitet worden.

Oppositionsführer Mail Tille brüskiert Bürgermeister Dirk Schütze im Stadtrat Bad Sulza

Erklärungen, die CDU-Fraktionschef Maik Tille aber offenbar nicht zufrieden stellten. Dieser würde gerne seinem Amt als Stadtrat so nachkommen, dass er genügend Zeit für eine Willensbildung habe, so seine Beschwerde. Mit dieser Kritik konfrontiert, bot Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) dem Gremium an, die Sitzung um eine Woche zu verschieben, um das neue Material, also den Haushaltsentwurf und die Ergänzungsunterlagen zu weiteren Beschlüssen in Ruhe zu studieren. „Ich bin bereit, dass jetzt zu beenden“, so Dirk Schütze zum Plenum. Oppositionsführer Maik Tille entgegnete dem Ansinnen wie folgt: „Jetzt seien Sie doch nicht so bockig wie ein Kind.“

Ab diesem Punkt brodelte es im Saal und es kam bei einigen Tagesordnungspunkten wieder zum Vorschein. Auch die zeremonielle Verpflichtung des CDU-Nachrückers Florian Weise sowie die für Beifall sorgende Unterzeichnung des Eingliederungsvertrages der Saaleplatte mit Jörg Hammer und Dirk Schütze, konnten an diesem Zustand wenig ändern. Da halfen auch nicht die Erinnerung daran, dass der vom Bürgermeister kommentierte Haushalt zwar spät kam, aber eben auch „nur“ zur Lesung vorgelegt wurde.

Planung des Haushalts weist noch eine Lücke auf – wichtige Kennzahlen noch offen

Doch zu den bisher benannten Fakten: Der etwa zu 90 Prozent ausgearbeitete Gesamthaushalt hat derzeit ein Volumen von etwa 18,5 Millionen. Der Verwaltungshaushalt bemisst davon knapp 14,7 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt ist derzeit noch nicht ausgeglichen, den 3,7 Millionen Euro an geplanten Einnahmen stehen aktuell noch rund 4,5 Millionen Euro Ausgaben gegenüber. Diese Differenz von rund 800.000 Euro wird in einem kommenden Entwurf aber noch sinken. So dürfe die vergrößerte Landgemeinde auf etwa 538.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen des Landes hoffen, weil die Einwohnerzahl mehr als 5000 betrage – was das Delta im Ergebnis auf rund 200.000 Euro reduziere.

Diese letzte Lücke zu schließen, könne über mehrere Optionen geschehen. So hat Bad Sulza am Ende des Jahres erstmals wieder eine Rücklage bilden können. Zusammen mit jener der Saaleplatte beträgt diese liquide Reserve zum 1. Januar voraussichtlich 1,1 Millionen Euro. Ein Rückgriff in selbige wäre möglich, jedoch nannte Dirk Schütze auch vier zeitlich variable Projekte, die um ein Jahr verschoben werden könnten – etwa den Fußweg beim Bahnhof oder die Friedhofsmauer in Bad Sulza.

Höhere Investitionspauschale könnte komfortable Haushaltssituation weiter verbessern

Außerdem wird im Thüringer Landtag gerade über eine Millionenschwere Erhöhung der Investitionspauschale diskutiert. Zudem prognostiziere die Landgemeinde möglicherweise bis zu sechsstellige Mehreinnahmen bei den Anteilen der Einkommenssteuer sowie Zuwächse im bis zu fünfstelligen Euro-Bereich beim Anteil der Umsatzsteuer.

Weitere Klarheit soll der Haushalt bis zur nächsten Lesung gewinnen. Schon jetzt sei allen am Machwerk beteiligten aber bewusst, dass diesmal kein Haushalt mit der heißen Nadel gestrickt werden müsse. Bereits jetzt könne eine Kreditaufnahme ausgeschlossen werden und werde in jedem Fall mit einer Rücklage zum Jahresende 2020 im mittleren sechsstelligen Bereich gerechnet.