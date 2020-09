Apolda. Zuschauer waren beim Interkulturellem Fußballwettkampf auf dem Platz am Kirschberg nicht erlaubt.

Keine Extrawurst für Fußballturnier in Apolda

Entgegen dem Wortlaut der zugehörigen Ankündigung in dieser Zeitung, waren beim interkulturellen Fußballturnier auf dem Sportplatz am Kirschberg in Apolda keine Zuschauer auf dem Gelände erlaubt. Da aktuell eine verschärfte Allgemeinverfügung des Weimarer Landes gelte, habe die Nachricht über die vermeintliche Ausnahme für Diskussionen im Vorfeld gesorgt.

Am Sonntag indes blieb der Zugang zum Platz verschlossen. Auf dem Angespanne fanden sich lediglich eine Handvoll Zaungäste, die das Treiben auf dem Rasen verfolgten. Vier Mannschaften mit insgesamt 40 Spielern waren zum zweiten Interkulturellen Turnier angetreten. Die beiden hiesigen Teams „Angespanne“ und „Internationale“ sowie das ukrainische Team Weimar-Apolda und die Gäste vom Carl Zeiss Erfurt. Die Ergebnisse der Begegnungen werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.