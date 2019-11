Den Eingliederungsvertrag mit der Landgemeinde Stadt Bad Sulza abgesegnet hat nun auch der Gemeinderat der Saaleplatte. Die Entscheidung fiel einstimmig aus.

Anbei wurde ein Liste beschlossen, die künftige Investitionen auf der Saaleplatte beschreibt. Zudem wurde fixiert, dass die Fusionsprämie von 200 Euro pro Nase eben in der Saaleplatte investiert wird, sprich den dortigen neun Ortsteilen und künftigen Ortschaften zugute kommt. Insgesamt wird die vergrößerte Landgemeinde dann 17 haben; inklusive der Ortschaft Bad Sulza.

Welche praktischen Änderungen sich ergeben, erklärte Bürgermeister Jörg Hammer auf Nachfrage unser Zeitung: So fällt erstens mit der Auflösung und Eingliederung der Einheitsgemeinde Saaleplatte nach Bad Sulza die bisherige Postleitzahl 99510 weg und wird per 1. Januar per Gesetz durch die 99518 ersetzt. Laut Hammer haben die Bürger aber das ganze Jahr über Zeit, ihre Personalausweise ändern zu lassen. Das ist übrigens kostenfrei.

Zweitens müssen in den Dörfern der Saaleplatte diverse Straßennamen geändert werden, die in der Landgemeinde ansonsten mehrfach auftauchen würden, was zu erheblicher Verwirrung nicht zuletzt bei Rettungsdiensten und Paketliefernaten führen könnte. Deshalb wurden die Ortsteilräte durch Bürgermeister Hammer aufgefordert, Alternativvorschläge etwa für die neun Hauptstraßen vorzubringen. Am 21. November soll darüber im Gemeinderat beschlossen werden.

Um die Bürger zu entlasten wird die Gemeinde laut Bürgermeister bis zum 1.1. 2020 Landratsamt, Sparkasse, Müllentsorger, Wasserversorger und so fort generell über die Änderungen informieren.

Um die Information von sonstigen Vertragspartner bezüglich der Adressänderung müssten sich die Bürger selbst kümmern. Ein entsprechendes kostenloses Formblatt werde man auf der Internetseite der Verwaltung veröffentlichen oder das Formblatte bei Bedarf in der Verwaltung ausgeben.

Bürgermeister Hammer verwies nochmals darauf, dass die Bürger nicht gleich im Januar angerannt kommen müssen, sie hätten das ganze Jahr über Zeit, die Änderungen vorzunehmen. Möglich ist das dienstags 8 bis 18 Uhr in Wormstedt, ansonsten donnerstags in Bad Sulza.

Bezüglich der Änderungen in den Fahrzeugscheinen sucht die Verwaltung in Abstimmung mit der Zulassungsstelle noch nach einer Lösung. So soll laut Bürgermeister versucht werden, die Kosten für die Änderung für den Bürger zumindest teilweise zu minimieren, wenn es gelingt, dass die Gemeinde einen Teil davon übernimmt. Aber das sei noch nicht geklärt und müsste auch erst noch vom Gemeinderat beraten werden, so Jörg Hammer.