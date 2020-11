Wir müssen damit leben, kommentiert Hans-Jürgen Giese die jüngste Entscheidung aus Berlin, Museen und Ausstellungen weiter geschlossen zu halten. Für die aktuelle Schau „Marc Chagall - Von Witebsk nach Paris“ im Kunsthaus bedeutet dies ein klangloses und abruptes Ende.

Gleichwohl man mit einer Verlängerung der Maßnahmen gerechnet hatte, blieb bis diesen Mittwoch noch Hoffnung die Ausstellung doch noch einmal öffnen zu können. Das große Interesse der Besucher aus ganz Deutschland drückte sich am Wochenende vor dem Lockdown Anfang November noch einmal in langen Schlangen vor dem Kunsthaus aus.

Bei aller Bitterkeit trägt Hans-Jürgen Giese auch einen Funken Zuversicht in sich. „Trotz der 4,5 Monate, die das Kunsthaus in diesem Jahr geschlossen blieb, haben wir stolze 20.700 Besucher gezählt. Wenn ich das hochrechne, hätten wir ohne Corona wohl eines der erfolgreichsten Jahr überhaupt feiern dürfen“, kommentiert Giese.

Optimistisch will man im Kunsthaus nun erstmal auf das kommende Jahr schauen. Schließlich soll ab 16. Januar die Ausstellung „Friedensreich Hundertwasser“ eröffnen. Im Fall, der Lockdown wird abermals verlängert, tüftelt man schon an Alternativen. Wie genau die aussehen, darüber will Giese aber noch nichts verraten.