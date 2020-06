Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klinikzentrum Bad Sulza zertifiziert

Bei den Themen Datenschutz, der hausinternen Kommunaktionstechnik oder etwa bei der medizinische Dokumentation haben Prüfer unlängst im Klinikzentrum Bad Sulza genauer hingesehen. Weiter auf dem Prüfstand standen die Personalplanung sowie Ausbildung oder etwa vorhandene EDV-Arbeits- und Hilfsmittel. Am Ende reichte es in der Rehabilitationseinrichtung erstmals für die Zertifizierung nach dem Auditleidenfaden 6.0 der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation.

„Wir freuen uns sehr über das bestandene Zertifizierungsaudit. Qualitätsbewertungen sind gute und wichtige Prüfsteine für die tägliche Arbeit in der Rehabilitation. Gerade in der derzeitigen gesundheitlichen Ausnahmesituation rund um das Coronavirus ist ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement für unsere Rehabilitanden und Mitarbeiter von großer Bedeutung, um den Herausforderungen mit der höchstmöglichen Kompetenz begegnen zu können“, so Mark Förste, Verwaltungsleiter im Klinikzentrum Bad Sulza.