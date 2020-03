Kösnitz feiert erst im Herbst

Eigentlich wollten die Kösnitzer Ende April in ihre Festwoche zur 800-Jahr-Feier starten. Das Programm war längst geschrieben, der Malwettbewerb samt Ausstellung im alten Dorfkonsum ausgerufen und die Markthändler zum Festwochenende eingeladen.

Wegen der aktuellen Ereignisse musste das Festkomitee um Bürgermeisterin Christel von der Gönne nun in den sauren Apfel beißen und die gesamten Feierlichkeiten absagen. „Es ist schade, aber eben unumgänglich, dass wir das Jubiläum für den geplanten Termin absagen müssen“, erklärt von der Gönne auf Nachfrage.

Neues Programm wird rechtzeitig bekannt gegeben

Nun haben die Kösnitzer beschlossen im Herbst einen zweiten Versuch zu wagen. So planen die Organisatoren der Feierlichkeiten, diese nun vom 4. bis 6. September durchzuführen. An jenem Wochenende findet in Kösnitz nämlich das Dorffest statt, in das die Jahrfeier eingebunden werden soll.

Welche der vielen ursprünglich geplanten Programmpunkte, wie der Markttag, mehrere Kinovorstellungen oder der Chronikabend, stattfinden, ist derzeit allerdings weiter unklar.

Das neue Programm, so verspricht es jedenfalls Christel von der Gönne, werde rechtzeitig bekannt gegeben.