Konzeptvorstellung für neues Autokino in Apolda

Das Studio D4 will der Öffentlichkeit am Mittwoch weitere spannende Details zum neuen Apoldaer Projekt Autokino verraten (diese Zeitung berichtete). In einer gemeinsamen Erklärung mit der Stadt Apolda kündigte das Unternehmen ein Pressegespräch an. Laut der Mitteilung deutet alles daraufhin, dass an der Premierenveranstaltung am 14. Mai festgehalten werde. Am Projekt beteiligt seien laut der Lichtspielfirma noch die Materie Event Production GmbH, MZ Catering und Volkslichtspiele Wernigerode.

„Aufgrund der Einschränkungen durch das neuartige Coronavirus fehlt vielen Menschen der soziale Kontakt, Unternehmungen mit Familie sowie Freunden und das kulturelle Angebot. Gemeinsam mit unseren Partnern und der dankenswerten Unterstützung durch die Stadt Apolda wollen wir diesen Menschen die Möglichkeit bieten, ihrem Bedürfnis nach Abwechslung und Unterhaltung nachzukommen. Dies kann durch den Aufbau eines Autokinos erreicht werden“, so Charlotte Kügler von der Firma Studio D4 in der Mitteilung.