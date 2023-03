Kraxe packen für den 13. Auerstedter Heimatwandertag

Auerstedt. Historischer Verein 1806 Auerstedt lädt zu Wanderung um die Ortschaft ein.

Der Historische Verein 1806 Auerstedt lädt am Sonntag, den 19. März zum nunmehr 13. Auerstedter Heimatwandertag ein. Dieser findet unter dem Motto „Natur und Landschaft rund um 1806“ statt. Start der geführten Wanderung vorbei an verschiedenen Stationen der historischen Schlacht ist um 10 Uhr am Vereinshaus in Auerstedt. Das Ziel der Wanderung wird der unlängst gesetzte Gedenkstein am Fliegerloch sein. Nach einer kurzen Rede und einer Gedenkminute soll dann der Rückweg nach Auerstedt angetreten werden. Zum Abschluss wird am Vereinshaus für das leibliche Wohl gesorgt.