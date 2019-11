Kreis investiert 2020 mehr

Daniela Wolf heißt die künftige Chefin des Kreistagsbüros des Weimarer Landes. Sie tritt die Nachfolge der in Rente gehenden Elke Frost an.

Die Prioritätensetzung der Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) bezüglich der Investitionen 2020 lautet so: Schulen, Straßen, Radwege. Auch die Investitionen in die Digitalisierung gehören dazu. Sie sollen das Verwaltungshandeln effizienter machen. Ebenso fließt Geld in die Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes.