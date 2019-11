Apolda. Voraussichtlich nicht „wandern“ wird der Kreistag künftig. Zwar gibt es noch kein abschließendes Votum zum Antrag der Linkspartei, die Sitzungen an wechselnden Orten im Weimarer Land abzuhalten, im Kreisausschuss aber war wenig Begeisterung zu spüren. So brachte Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) vor, dass es zu wenig räumlich ausreichende Säle gebe, es dort häufig an der Barrierefreiheit mangele und das Internet für den digitalen Sitzungsdienst meist auch zu schwach sei. Obendrein sei in der Thüringer Kommunalordnung geregelt, dass es ihr als Landrätin oblige, Ort und Zeit der Kreistagssitzungen festzulegen. Ortsverlagerungen gebe es nur in begründeten Ausnahmefällen.