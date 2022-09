Kulturgut Ulrichshalben startet in neue Spielzeit

Ulrichshalben. „Cello mal zwei“ spielen am Wochenende zum Auftakt der neuen Spielzeit im Kulturgut Ulrichshalben

Mit einem ebenso ungewöhnlichen wie abwechslungsreichen Konzert macht das Kulturgut in Ulrichshalben am Wochenende auf den Start seiner neuen Spielzeit aufmerksam. Unter dem Namen „Cello mal zwei“ wird das Duo Damian Klein und Jakob Solle am Sonntag, den 11. September, um 17 Uhr den Beginn machen. Zwei junge Musiker präsentieren ein spannendes Programm mit Werken von Jaques Offenbach, Joseph Haydn, Nicolo Paganini und weiteren. Für alle, die das Violoncello mit seinem warmen Klang und seiner Ausdruckskraft ins Herz geschlossen haben, sei das Konzert eine Empfehlung, so die Veranstalter.

Karten sind per E-Mail: info@kulturgut-ulrichshalben.de oder unter Tel.: 036462/92 97 36 erhältlich.