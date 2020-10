Kunstprojekt in Apolda arbeitet Treuhand und Techno auf

Dass die Apoldaer eine Menge an Erfahrungen zum Thema Treuhand und deren Nachwirkungen sowie zu den Anfängen der hiesigen Technokultur zu berichten haben, war der in der Region verwurzelten Anna Stiede vom Berliner Theaterkollektiv PKRK bereits im Vorfeld klar. Doch die tatsächlichen Erzählungen von Augenzeugen im Rahmen des von Regisseurin Susann Neuenfeldt initiierten Projektes „Treuhandtechno“ brachten viele überraschende Details ans Tageslicht.

In getrennten Gruppen waren die Zeitzeugen zum jeweiligen Thema in die ehemalige Kantine des Feuerlöschgerätewerks, den Eiermannbau, eingeladen worden. Gerade bezüglich des Themas Abwicklung der Betriebe in Apolda und im Umland nutzten viele ehemalige Textiler die Gelegenheit, in der vertraulichen Atmosphäre über ihre Erfahrungen zu berichten.

Selten würden die Schließungen, die Besuche von Treuhand-“Experten“ oder das Ausräumen mancher Betriebe über Nacht öffentlich thematisiert – eine Vielzahl von Nähern und Strickern verlor binnen weniger Monate Arbeit und ihre Maschinenbindung. Doch mehr noch wurden die persönlichen Geschichten dahinter erzählt, was die faktische Deindustrialisierung emotional mit den Facharbeitern machte. Von seelischen Beklemmungen, dem Verlust einer Art Familie und von schlaflosen Nächten erzählen die Kärtchen, die stichpunktartig die Berichte zusammenfassen und für die nächste Projektstufe gesammelt wurden.

Marusha legte 1992 in der Disco „Le Baron“ in Apolda auf

Wer Visionen, die nötige Kraft und vielleicht sogar die richtigen Beziehungen hatte, der nutzte die Krise für einen wirtschaftlichen Neuanfang. Wirklich erstaunlich sind aber auch die Entwicklungen im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Dreh- und Angelpunkt war hier zunächst die Disco „Le Baron“ in Apolda, in der die Besucher mit den Füßen abstimmten und immer längere DJ-Sets mit Techno einforderten. 1992 soll dort sogar Szene-Legende und Techno-Pionierin Marusha aufgelegt haben.

Diese und viele weitere Erkenntnisse sollen vom 29. bis zum 31. Oktober in Form einer begehbaren Installation im Eiermannbau in Apolda präsentiert werden.