Corona-Lage im Weimarer Land unverändert

Weimarer Land. Im Weimarer Land sind derzeit zwischen 140 und 150 enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten in Quarantäne.

Keine Veränderungen vermelden konnte das Gesundheitsamt des Weimarer Landes mit Stand gestern 17 Uhr. Damit bleibt es vorerst bei 28 Aktivkranken im – davon zwölf Männer – im Kreisgebiet. Von den seit Ausbruch der Pandemie 144 an Covid-19 Erkrankten wurde 110 wieder gesund. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Vier Personen sind weiter in stationärer Behandlung, sechs Menschen verstarben inzwischen. Zwischen 140 bis 150 enge Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne, zudem 57 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Reisende, die in Risikogebieten waren, müssen sich beim Gesundheitsamt melden. Information: Tel. 03644 / 540 913 montags bis freitags 8 bis 16 Uhr.